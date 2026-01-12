Concert du nouvel an de l’Orphéon Eglise Saint Martin Salies-de-Béarn

Concert du nouvel an de l’Orphéon

Tarif : 0 – 0 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-25

fin : 2026-01-25

Date(s) :

2026-01-25

En aban ! Les nombreux choristes du chœur d’hommes de l’Orphéon vous proposent des chants nouveaux, des harmonies nouvelles . Et toujours dans des registres très différents, en béarnais ou français mais encore ! Il y en aura pour tous les goûts pour fêter ensemble cette nouvelle année 2026 ! .

Eglise Saint Martin 40 Rue Saint Martin Salies-de-Béarn 64270 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine

English : Concert du nouvel an de l’Orphéon

