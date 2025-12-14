Concert du Nouvel An de l’UMR Rouffach

Concert du Nouvel An de l’UMR

Rue du Stade Rouffach Haut-Rhin

Début : Samedi 2026-01-17

fin : 2026-01-17

2026-01-17

Venez vous divertir à ce concert proposé par l’Union Musicale de Rouffach !

L’UMR vous souhaite une très belle année, mélodieuse et harmonieuse …. et vous donne rendez-vous le 17 janvier pour son traditionnel concert de nouvel an sur le thème des comédies musicales. .

Rue du Stade Rouffach 68250 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 78 53 15 info@tourisme-eguisheim-rouffach.com

English :

Come and enjoy this concert proposed by the Union Musicale de Rouffach!

