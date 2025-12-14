Concert du Nouvel An de l’UMR Rouffach
Concert du Nouvel An de l’UMR Rouffach samedi 17 janvier 2026.
Venez vous divertir à ce concert proposé par l’Union Musicale de Rouffach !
L’UMR vous souhaite une très belle année, mélodieuse et harmonieuse …. et vous donne rendez-vous le 17 janvier pour son traditionnel concert de nouvel an sur le thème des comédies musicales. .
Rue du Stade Rouffach 68250 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 78 53 15 info@tourisme-eguisheim-rouffach.com
Come and enjoy this concert proposed by the Union Musicale de Rouffach!
