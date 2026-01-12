Concert du Nouvel An des Pompons Bleus La Manoque Tonneins

Concert du Nouvel An des Pompons Bleus

La Manoque Cours de Verdun Tonneins Lot-et-Garonne

Début : 2026-01-24

fin : 2026-01-24

2026-01-24

Concert du Nouvel An 2026 Soirée jazz .

L’ Orchestre d’Harmonie des Pompons Bleus vous invitent à vous plonger dans l’univers vibrant du jazz avec le Combo Jazz des Parachutistes de Toulouse

– Ventes des billets à l’Office de Tourisme du Val de Garonne à Tonneins. .

La Manoque Cours de Verdun Tonneins 47400 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 79 22 79

English : Concert du Nouvel An des Pompons Bleus

New Year’s Concert 2025 The orchestra is missing a PERCU .

The Orchestre d’Harmonie des Pompons Bleus and GRAND percussionist MICHEL PALAY.

