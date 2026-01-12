Concert du Nouvel An des Pompons Bleus La Manoque Tonneins
Concert du Nouvel An des Pompons Bleus La Manoque Tonneins samedi 24 janvier 2026.
Concert du Nouvel An des Pompons Bleus
La Manoque Cours de Verdun Tonneins Lot-et-Garonne
Concert du Nouvel An 2026 Soirée jazz .
L’ Orchestre d’Harmonie des Pompons Bleus vous invitent à vous plonger dans l’univers vibrant du jazz avec le Combo Jazz des Parachutistes de Toulouse
– Ventes des billets à l’Office de Tourisme du Val de Garonne à Tonneins. .
La Manoque Cours de Verdun Tonneins 47400 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 79 22 79
English : Concert du Nouvel An des Pompons Bleus
New Year’s Concert 2025 The orchestra is missing a PERCU .
The Orchestre d’Harmonie des Pompons Bleus and GRAND percussionist MICHEL PALAY.
