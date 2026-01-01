CONCERT DU NOUVEL AN DIVAS Port-Vendres

CONCERT DU NOUVEL AN DIVAS

26 Avenue Castellane Port-Vendres Pyrénées-Orientales

Début : 2026-01-17 18:00:00

fin : 2026-01-17

2026-01-17

Lucie Emeraude soprano et Aurore Daubrun mezzo-soprano, qui se sont illustrées sur les grandes scènes d’opéra en Europe. Elles rivaliseront de talents pour interpréter les grands chefs-d’œuvre du répertoire lyrique. L’orchestre ponctuera leurs interventions de valses et pièces festives pour rester dans la tradition Viennoise.

Réservations 07.49.77.00.56

Tarif 15€ gratuit -12ANS

English :

Lucie Emeraude, soprano, and Aurore Daubrun, mezzo-soprano, have distinguished themselves on Europe?s great opera stages. They will compete to interpret the great masterpieces of the operatic repertoire. The orchestra will punctuate their performances with waltzes and festive pieces in the Viennese tradition.

Reservations: 07.49.77.00.56

Price: 15? free for children under 12

