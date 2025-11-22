CONCERT DU NOUVEL AN – Eglise Saint Severin Paris

HIGH VIS Début : 2025-11-22 à 20:30. Tarif : – euros.

La SAS (L-R-21-3557/L-R-21-3559) en accord avec Live Nation présente : HIGH VISDepuis 2018, High Vis a affiné son hardcore progressif en y intégrant des nuances de post-punk, de Britpop, de néo-psychédélisme et même de groove façon Madchester, traçant une voie médiane entre mélodies accrocheuses et fureur, entre refrains et pogo. En 2019, High Vis sort son premier album No Sense No Feeling, qui élargit le champ d’action de ces vétérans du hardcore au-delà de leur scène d’origine, tout en créant ce qu’ils décrivent eux-mêmes comme du « punk de la misère de la Grande-Bretagne post-industrielle ». Le successeur acclamé, Blending (2022), comprend notamment les titres « Talk For Hours » et « Trauma Bonds » : il élargit non seulement l’horizon sonore de High Vis, mais permet aussi à son chanteur Sayle d’ouvrir son cœur à travers des textes abordant les problèmes sociaux et les misères politiques, tout en tendant la main aux auditeurs avec un message d’espoir.Avec Guided Tour, High Vis sonne comme un groupe prêt à franchir de nouveaux sommets, débordant d’énergie. Enregistré sur plusieurs semaines au Holy Mountain Studios de Londres, avec le producteur Jonah Falco et l’ingénieur Stanley Gravett (qui avaient déjà supervisé les sessions de Blending), le résultat est à la fois dynamique et précis, comme des hymnes gravés dans la mémoire par la sueur et la répétition. Les 11 morceaux de l’album couvrent tout le spectre de la musique à guitares contemporaine, aiguisés par l’expérience, la camaraderie et les frustrations sociales. Du street punk au panache affirmé, à l’indie rock nerveux et sarcastique, en passant par l’alternatif puissant et le spoken word shoegaze, l’alchimie du groupe transforme chaque style en une intensité qui lui est propre.Réservation pour les personnes en situation de handicap : Tel : Email billetterie.lasas@gmail.com

L'EPICERIE MODERNE PLACE RENE LESCOT 69320 Feyzin 69