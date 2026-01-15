Concert du Nouvel An Gan

Concert du Nouvel An Gan vendredi 23 janvier 2026.

Chemin de Mesplet Gan Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – – EUR

Gratuit

Début : 2026-01-23
2026-01-23

La Mairie de Gan vous invite à une soirée musicale entre convivialité locale et vibrante émotion collective.
L’Ensemble Orchestral de Pau, dirigé par Patrick Lartigue, et la chorale La Psalette & EOP sous la baguette de Bernard Perry, vous offrent un hommage saisissant au maître Ennio Morricone.   .

Chemin de Mesplet Gan 64290 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine   or.sy.py.22@gmail.com

