Concert du Nouvel An Centre Culturel Golbey

Centre Culturel 2 rue Jean Bossu Golbey Vosges

Début : Samedi Samedi 2026-01-17 19:00:00

William Le Sage, direction

Marianne Croux, soprano

Igor Bouin, baryton

Nastasia Matignon, présentation

Quoi de mieux pour commencer l’année qu’un florilège des plus belles pages de l’opérette à la française ? Situations cocasses, mélodies entraînantes, paroles croustillantes… Tout est fait pour nous divertir avec ravissement. X et Igor Bouin, coutumiers du genre, incarnent une grande diversité de rôles avec une facilité déconcertante. L’Orchestre se fait alors complice et confident de toute une galerie de personnages, plus drôles et émouvants les uns que les autres.Tout public

English :

William Le Sage, conductor

Marianne Croux, soprano

Igor Bouin, baritone

Nastasia Matignon, presentation

What better way to start the new year than with a selection of the finest French operetta? Funny situations, catchy melodies, crisp lyrics? It’s all there for our delightful entertainment. X and Igor Bouin, familiar with the genre, embody a wide variety of roles with disconcerting ease. The Orchestra becomes the accomplice and confidant of a whole gallery of characters, each one funnier and more moving than the last.

German :

William Le Sage, Leitung

Marianne Croux, Sopran

Igor Bouin, Bariton

Nastasia Matignon, Moderation

Was gibt es Besseres, um das Jahr zu beginnen, als eine Auswahl der schönsten Seiten der französischen Operette? Komische Situationen, mitreißende Melodien, knackige Texte? Alles ist darauf ausgerichtet, uns mit Begeisterung zu unterhalten. X und Igor Bouin, die mit dem Genre vertraut sind, verkörpern eine Vielzahl von Rollen mit verblüffender Leichtigkeit. Das Orchester wird zum Komplizen und Vertrauten einer ganzen Galerie von Charakteren, von denen einer lustiger und rührender ist als der andere.

Italiano :

William Le Sage, direttore d’orchestra

Marianne Croux, soprano

Igor Bouin, baritono

Nastasia Matignon, presentazione

Quale modo migliore di iniziare il nuovo anno se non con una selezione della migliore operetta francese? Situazioni divertenti, melodie orecchiabili, testi brillanti? C’è tutto per il nostro piacevole intrattenimento. X e Igor Bouin, che conoscono bene il genere, interpretano una vasta gamma di ruoli con una facilità sconcertante. L’Orchestra diventa complice e confidente di un’intera galleria di personaggi, ognuno più divertente e commovente dell’altro.

Espanol :

William Le Sage, director de orquesta

Marianne Croux, soprano

Igor Bouin, barítono

Nastasia Matignon, presentación

¿Qué mejor manera de empezar el año que con una selección de la mejor opereta francesa? ¿Situaciones divertidas, melodías pegadizas, letras nítidas? Todo ello para nuestro deleite. X e Igor Bouin, familiarizados con el género, interpretan un amplio abanico de papeles con una facilidad desconcertante. La Orquesta se convierte en cómplice y confidente de toda una galería de personajes, a cada cual más divertido y conmovedor.

