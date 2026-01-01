Concert du Nouvel An Harmonie de Forges-Les-Eaux Forges-les-Eaux
Concert du Nouvel An Harmonie de Forges-Les-Eaux Forges-les-Eaux dimanche 11 janvier 2026.
Concert du Nouvel An Harmonie de Forges-Les-Eaux
Espace de Forges Forges-les-Eaux Seine-Maritime
Début : 2026-01-11 11:00:00
2026-01-11
Pour célébrer la nouvelle année, venez partager le concert du Nouvel An proposé par l’Orchestre d’Harmonie Forges les Eaux . Début du concert à 11h à l’Espace de Forges.
Thème musiques Disney
Participation libre .
Espace de Forges Forges-les-Eaux 76440 Seine-Maritime Normandie
