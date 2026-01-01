Concert du Nouvel An Harmonie de Forges-Les-Eaux

Espace de Forges Forges-les-Eaux Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-11 11:00:00

fin : 2026-01-11

Date(s) :

2026-01-11

Pour célébrer la nouvelle année, venez partager le concert du Nouvel An proposé par l’Orchestre d’Harmonie Forges les Eaux . Début du concert à 11h à l’Espace de Forges.

Thème musiques Disney

Participation libre .

76440 Seine-Maritime Normandie

L’événement Concert du Nouvel An Harmonie de Forges-Les-Eaux Forges-les-Eaux a été mis à jour le 2025-12-03 par Office de Tourisme Forges-les-Eaux