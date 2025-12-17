Concert du Nouvel An Espace de Wendel Hombourg-Haut

Concert du Nouvel An

Espace de Wendel 10 rue du stade Hombourg-Haut Moselle

Tarif : – – EUR

20

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Dimanche 2026-01-04 16:00:00

fin : 2026-01-04 18:00:00

Date(s) :

2026-01-04

Dans le cadre des 37e Rencontres Musicales de Hombourg-Haut, Festival international Théodore Gouvy

L’Orchestre national de Metz Grand-Est en concert

TRADITIONNEL CONCERT DU NOUVEL AN

Pourquoi choisir entre Offenbach, les valses viennoises ou les ballets de Tchaïkovski pour fêter la nouvelle année ? L’Orchestre national de Metz Grand Est et David Reiland réunissent les trois dans ce programme résolument dansant qui nous emportera aussi sur les rives hongroises du Danube avec Brahms, dans les milongas de Buenos Aires avec Piazzolla ou dans une Turquie très versaillaise avec cette marche célèbre écrite pour le Bourgeois gentilhomme de Molière. Florence Price, contemporaine de Gershwin que l’on redécouvre depuis peu, nous offre quant à elle un mouvement de symphonie inspiré des danses des esclaves africains.

Placement libre, billetterie à l’Office de tourisme.Tout public

20 .

Espace de Wendel 10 rue du stade Hombourg-Haut 57470 Moselle Grand Est +33 3 87 90 53 53 accueil@tourismefreyming-merlebach.fr

English :

As part of the 37th Rencontres Musicales de Hombourg-Haut, Festival international Théodore Gouvy

The Orchestre national de Metz Grand-Est in concert

TRADITIONAL NEW YEAR’S CONCERT

Why choose between Offenbach, Viennese waltzes or Tchaikovsky ballets to celebrate the New Year? The Orchestre national de Metz Grand Est and David Reiland combine all three in this resolutely danceable program, which will also take us to the Hungarian banks of the Danube with Brahms, to the milongas of Buenos Aires with Piazzolla, or to a very Versailles-like Turkey with this famous march written for Molière’s Bourgeois gentilhomme. Florence Price, a contemporary of the recently rediscovered Gershwin, offers us a symphonic movement inspired by African slave dances.

Free admission, tickets at the Tourist Office.

