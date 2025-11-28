Concert du nouvel an Horbourg-Wihr
Concert du nouvel an Horbourg-Wihr jeudi 1 janvier 2026.
Concert du nouvel an
9 rue de Lorraine Horbourg-Wihr Haut-Rhin
Début : Jeudi 2026-01-01 17:00:00
fin : 2026-01-01 18:30:00
2026-01-01
L’Harmonie Argentovaria vous invite à commencer l’année en musique ! Un moment festif et chaleureux pour démarrer l’année en beauté !
9 rue de Lorraine Horbourg-Wihr 68180 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 20 18 90 mairie@horbourg-wihr.fr
English :
The Argentovaria Brass Band invites you to start the new year with music! A warm and festive start to the new year!
