Concert du nouvel an Horbourg-Wihr

Concert du nouvel an

9 rue de Lorraine Horbourg-Wihr Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date :

Début : Jeudi 2026-01-01 17:00:00

fin : 2026-01-01 18:30:00

Date(s) :

2026-01-01

L’Harmonie Argentovaria vous invite à commencer l’année en musique ! Un moment festif et chaleureux pour démarrer l’année en beauté !

9 rue de Lorraine Horbourg-Wihr 68180 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 20 18 90 mairie@horbourg-wihr.fr

English :

The Argentovaria Brass Band invites you to start the new year with music! A warm and festive start to the new year!

