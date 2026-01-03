CONCERT DU NOUVEL AN Launac
CONCERT DU NOUVEL AN Launac dimanche 11 janvier 2026.
CONCERT DU NOUVEL AN
SALLE DES FÊTES POLYVALENTE Launac Haute-Garonne
Tarif : 12 – 12 – EUR
12
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-11
fin : 2026-01-11
Date(s) :
2026-01-11
L’association Les arts au soleil vous propose un concert pour célébrer la nouvelle année !
Il s’agit d’un concert de Louise Grévin (violoncelle) et Hubert Plessis (bandonéon).
Nous vous incitons à vous inscrire dans les plus brefs délais. 12 .
SALLE DES FÊTES POLYVALENTE Launac 31330 Haute-Garonne Occitanie contact@mairie-launac.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
The Les arts au soleil association offers a concert to celebrate the New Year!
L’événement CONCERT DU NOUVEL AN Launac a été mis à jour le 2025-12-04 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE