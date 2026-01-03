CONCERT DU NOUVEL AN

SALLE DES FÊTES POLYVALENTE Launac Haute-Garonne

Tarif : 12 – 12 – EUR

12

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-11

fin : 2026-01-11

Date(s) :

2026-01-11

L’association Les arts au soleil vous propose un concert pour célébrer la nouvelle année !

Il s’agit d’un concert de Louise Grévin (violoncelle) et Hubert Plessis (bandonéon).

Nous vous incitons à vous inscrire dans les plus brefs délais. 12 .

SALLE DES FÊTES POLYVALENTE Launac 31330 Haute-Garonne Occitanie contact@mairie-launac.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The Les arts au soleil association offers a concert to celebrate the New Year!

L’événement CONCERT DU NOUVEL AN Launac a été mis à jour le 2025-12-04 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE