Concert du Nouvel An Le Cercle de l’Harmonie Grand Théâtre de Provence Aix-en-Provence

Concert du Nouvel An Le Cercle de l’Harmonie

Samedi 10 janvier 2026 à partir de 20h. Grand Théâtre de Provence 380 Avenue Max Juvénal Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif : 10 – 10 – 47 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-10 20:00:00

fin : 2026-01-10

Date(s) :

2026-01-10

Pour fêter le Nouvel An en musique, Le Cercle de l’Harmonie fait dialoguer les valses et polkas de Johann Strauss père & fils avec les ballets des grands opéras français.

De retour au Grand Théâtre de Provence, l’orchestre de Jérémie Rhorer nous invite à passer le cap de la nouvelle année au rythme de danses à l’effervescence intemporelle. Carmen de Bizet, Faust de Gounod, Les Contes d’Hoffmann d’Offenbach, Samson et Dalila de Saint-Saëns en France, on ne peut imaginer d’opéra romantique sans ballets fastueux. Un des plus fameux spectacles chorégraphiques de Delibes, Sylvia ou la Nymphe de Diane, leur donne la réplique, avant un irrésistible tour d’horizon des plus belles danses viennoises. Des mélodies élégantes, fluides et raffinées ; des cadences tourbillonnantes ; des accélérations et crescendos entraînants… Polkas, valses, galops, marches et autres quadrilles des Johann Strauss I & II évoquent pour nous, tout l’esprit des bals de la Vienne impériale on en redemandera ! .

Grand Théâtre de Provence 380 Avenue Max Juvénal Aix-en-Provence 13100 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

English :

To celebrate the New Year in music, Le Cercle de l?Harmonie brings together the waltzes and polkas of Johann Strauss father & son with ballets from the great French operas.

L’événement Concert du Nouvel An Le Cercle de l’Harmonie Aix-en-Provence a été mis à jour le 2025-12-12 par Office de Tourisme d’Aix en Provence