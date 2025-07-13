Concert du Nouvel an Théâtre de l’Hôtel de Ville Le Havre

Concert du Nouvel an

Théâtre de l’Hôtel de Ville Esplanade Jacques Tournant Le Havre Seine-Maritime

Mozart, Strauss, Marquez… Un florilège d’airs célèbres pour initier petits et grands à la magie de la musique classique.

C’est devenu une habitude, plébiscitée par les Havrais assister à un programme musical familial, essentiellement composé de pièces courtes, généralement enjouées, parfois canailles, dont les airs de plus de la moitié d’entre elles sont déjà dans toutes les têtes.

Ce concert, toujours spectaculaire, reste une magnifique, efficace et traditionnelle porte d’entrée à la musique. Au programme Mozart, Marquez, Strauss, Korngold… et d’autres encore !

Durée 1h sans entracte

Réservation obligatoire .

