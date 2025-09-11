Concert du Nouvel An Espace Jean Carmet Le Vigan
Concert du Nouvel An Espace Jean Carmet Le Vigan jeudi 1 janvier 2026.
Concert du Nouvel An
Espace Jean Carmet 266 Rue des Chanoines Le Vigan Lot
Tarif : – – EUR
Participation libre
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-01 16:00:00
fin : 2026-01-01
Date(s) :
2026-01-01
Proposé par l’Union Musicale Gourdonnaise.
ecole-de-musique@ccqb.fr
English :
Presented by the Union Musicale Gourdonnaise.
German :
Angeboten von der Union Musicale Gourdonnaise.
Italiano :
Presentato dall’Union Musicale Gourdonnaise.
Espanol :
Presentado por la Union Musicale Gourdonnaise.
