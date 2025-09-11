Concert du Nouvel An Espace Jean Carmet Le Vigan

Concert du Nouvel An Espace Jean Carmet Le Vigan jeudi 1 janvier 2026.

Concert du Nouvel An

Espace Jean Carmet 266 Rue des Chanoines Le Vigan Lot

Tarif : – – EUR

Participation libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-01 16:00:00

fin : 2026-01-01

Date(s) :

2026-01-01

Proposé par l’Union Musicale Gourdonnaise.

Espace Jean Carmet 266 Rue des Chanoines Le Vigan 46300 Lot Occitanie ecole-de-musique@ccqb.fr

English :

Presented by the Union Musicale Gourdonnaise.

German :

Angeboten von der Union Musicale Gourdonnaise.

Italiano :

Presentato dall’Union Musicale Gourdonnaise.

Espanol :

Presentado por la Union Musicale Gourdonnaise.

