CONCERT DU NOUVEL AN- LES RHAPSODIES DU GOÛT Canet-en-Roussillon

CONCERT DU NOUVEL AN- LES RHAPSODIES DU GOÛT Canet-en-Roussillon dimanche 11 janvier 2026.

CONCERT DU NOUVEL AN- LES RHAPSODIES DU GOÛT

SERVICE CULTUREL Canet-en-Roussillon Pyrénées-Orientales

Tarif : 6 – 6 –

Tarif enfant

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-11 17:00:00

fin : 2026-01-11 19:30:00

Date(s) :

2026-01-11

Pour ce festin musical, le directeur musical de l’Orchestre Symphonique de Canet Roussillon Méditerranée, a choisi

tout un menu pour lequel, il met les petits plats dans les grands.

Bonne dégustation i bon profit !

.

SERVICE CULTUREL Canet-en-Roussillon 66140 Pyrénées-Orientales Occitanie culture@canetenroussillon.fr

English :

For this musical feast, the musical director of the Orchestre Symphonique de Canet Roussillon Méditerranée has chosen

for this musical feast.

Enjoy your meal!

German :

Für dieses musikalische Festmahl hat der musikalische Leiter des Symphonieorchesters von Canet Roussillon Méditerranée

er hat ein ganzes Menü zusammengestellt, für das er alle Register zieht.

Wir wünschen Ihnen eine gute Verkostung und einen guten Gewinn!

Italiano :

Per questa festa musicale, il direttore musicale dell’Orchestre Symphonique de Canet Roussillon Méditerranée ha scelto un intero menu per il quale sta allestendo un grande spettacolo

per questa festa musicale.

Buon appetito!

Espanol :

Para este festín musical, el director musical de la Orchestre Symphonique de Canet Roussillon Méditerranée, ha elegido todo un menú para el que ofrece un gran espectáculo

para esta fiesta musical.

¡Que aproveche!

L’événement CONCERT DU NOUVEL AN- LES RHAPSODIES DU GOÛT Canet-en-Roussillon a été mis à jour le 2025-07-29 par MAIRIE CANET