Concert du Nouvel An Les Voix Joyeuses Place du Centre Culturel Vigeois

Concert du Nouvel An Les Voix Joyeuses

Place du Centre Culturel Centre Culturel Vigeois Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-18

fin : 2026-01-18

Date(s) :

2026-01-18

Concert avec Les Voix Joyeuses et les chorales De si de la et Tous en choeur sous la direction de la cheffe de choeur Catherine Brunet. .

Place du Centre Culturel Centre Culturel Vigeois 19410 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 24 94 12 21 foyer.vigeois@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Concert du Nouvel An Les Voix Joyeuses

L’événement Concert du Nouvel An Les Voix Joyeuses Vigeois a été mis à jour le 2025-12-29 par Office de Tourisme Terres de Corrèze