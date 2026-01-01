Concert du Nouvel An Les Voix Joyeuses Place du Centre Culturel Vigeois
Place du Centre Culturel Centre Culturel Vigeois Corrèze
Concert avec Les Voix Joyeuses et les chorales De si de la et Tous en choeur sous la direction de la cheffe de choeur Catherine Brunet. .
Place du Centre Culturel Centre Culturel Vigeois 19410 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 24 94 12 21 foyer.vigeois@gmail.com
