Concert du Nouvel An LOURDES Lourdes

LOURDES Avenue Maréchal Foch Lourdes Hautes-Pyrénées
Début : 2026-01-04 17:00:00
2026-01-04
Assistez au traditionnel concert du Nouvel An de l’Alliance Musicale de Lourdes le dimanche 4 janvier 2026.
RDV au Palais des Congrès à Lourdes.
Début du concert 17h00
Concert gratuit.
LOURDES Avenue Maréchal Foch Lourdes 65100 Hautes-Pyrénées Occitanie alliancemusicaledelourdes@gmail.com
English :
Attend the Alliance Musicale de Lourdes?s traditional New Year?s concert on Sunday January 4, 2026.
See you at the Palais des Congrès in Lourdes.
Concert starts: 5:00 pm
Free concert.
