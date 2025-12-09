Concert du Nouvel An LOURDES Lourdes

Concert du Nouvel An

Assistez au traditionnel concert du Nouvel An de l’Alliance Musicale de Lourdes le dimanche 4 janvier 2026.

RDV au Palais des Congrès à Lourdes.

Début du concert 17h00

Concert gratuit.

LOURDES Avenue Maréchal Foch Lourdes 65100 Hautes-Pyrénées Occitanie alliancemusicaledelourdes@gmail.com

English :

Attend the Alliance Musicale de Lourdes?s traditional New Year?s concert on Sunday January 4, 2026.

See you at the Palais des Congrès in Lourdes.

Concert starts: 5:00 pm

Free concert.

