Concert du Nouvel An Made in France Micropolis Besançon

Concert du Nouvel An Made in France
Tarif : 8.5 – 8.5 – 27.6 EUR
Début : 2026-01-10 20:00:00
fin : 2026-01-10 22:00:00
2026-01-10
Pour ouvrir la nouvelle année, l’Orchestre Victor Hugo vous propose une fête tout en élégance à la française . Avec un faune fatigué de poursuivre des nymphes imaginé par Mallarmé, l’Arlésienne inaccessible de Daudet, la pavane d’une princesse d’Espagne, le tableau d’un matin de printemps, un bal où l’on ne peut s’empêcher de penser à celle qu’on aime, ou encore la célèbre marche hongroise dirigée par Louis de Funès au début de La Grande Vadrouille. Sans oublier les gymnopédies de Satie orchestrées par Debussy, et Un français à New York arrangé pour trio jazz et orchestre par Paul Lay, nommé Artiste instrumental de l’année aux Victoires du Jazz 2020. .
Micropolis 3 Boulevard Ouest Besançon 25000 Doubs Bourgogne-Franche-Comté
