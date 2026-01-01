Concert du nouvel an L’Astrada Marciac

Concert du nouvel an

L’Astrada 53 Chemin de Ronde Marciac Gers

Tarif : – – EUR

Gratuit

Début : 2026-01-23 20:00:00

fin : 2026-01-23

2026-01-23

L’école de musique Les Cadets de Pardiac vous convie à son traditionnel concert du nouvel an.

Une soirée prometteuse à la découverte des talents des musicien(ne)s et chanteurs/chanteuses.

Au programme des morceaux classiques et contemporain de l’harmonie.

L’Astrada 53 Chemin de Ronde Marciac 32230 Gers Occitanie +33 6 26 80 76 90 edmlescadetsdepardiac@gmail.com

English :

Les Cadets de Pardiac music school invites you to its traditional New Year’s concert.

A promising evening to discover the talents of our musicians and singers.

On the program: classical and contemporary music by the band.

