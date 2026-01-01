Concert du nouvel an L’Astrada Marciac
L’Astrada 53 Chemin de Ronde Marciac Gers
Gratuit
Début : 2026-01-23 20:00:00
fin : 2026-01-23
2026-01-23
L’école de musique Les Cadets de Pardiac vous convie à son traditionnel concert du nouvel an.
Une soirée prometteuse à la découverte des talents des musicien(ne)s et chanteurs/chanteuses.
Au programme des morceaux classiques et contemporain de l’harmonie.
L’Astrada 53 Chemin de Ronde Marciac 32230 Gers Occitanie +33 6 26 80 76 90 edmlescadetsdepardiac@gmail.com
English :
Les Cadets de Pardiac music school invites you to its traditional New Year’s concert.
A promising evening to discover the talents of our musicians and singers.
On the program: classical and contemporary music by the band.
