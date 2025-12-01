Concert du Nouvel An

Place de l’église Marlenheim Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

0

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-01-11 16:00:00

fin : 2026-01-11

Date(s) :

2026-01-11

L’Harmonie Caecilia de Marlenheim vous invite à bien commencer l’année en musique lors de son Concert de Nouvel An, le dimanche 11 janvier 2026 à 16h, en l’Eglise Sainte Richarde de Marlenheim

Sous la direction de Cédric BOULAY, les musiciens vous feront voyager entre émotion, énergie et quelques surprises sonores… des airs qui swinguent, qui touchent, qui font sourire ou taper du pied il y en aura pour toutes les oreilles !

Et pour les plus curieux un avant-goût du thème de notre grand concert du 23 Mai 2026 sera glissé dans le programme. Mais attention, le mystère reste bien gardé jusque là.

Entrée libre Plateau. 0 .

Place de l’église Marlenheim 67520 Bas-Rhin Grand Est +33 6 51 11 67 58

English :

L’événement Concert du Nouvel An Marlenheim a été mis à jour le 2025-12-01 par Office de tourisme Intercommunal Mossig et Vignoble