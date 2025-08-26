Concert du nouvel an Rue Arnaud de Maytie Mauléon-Licharre

Concert du nouvel an Rue Arnaud de Maytie Mauléon-Licharre samedi 10 janvier 2026.

Concert du nouvel an

Rue Arnaud de Maytie Mairie Mauléon-Licharre Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 10 – 10 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-10

fin : 2026-01-10

Date(s) :

2026-01-10

Nous débuterons l’année 2026 par une sortie bus pour découvrir le nouveau Concert de l’Orchestre Pays Basque à la Salle Lauga, à Bayonne.

Festival de surprises, explosion d’émotions, le concert du Nouvel An promet cette année encore un tourbillon artistique mêlant l’Orchestre symphonique aux voix. Un ténor, un baryton et une soprano rejoindront l’orchestre symphonique pour un spectacle inédit faisant une place de choix à Jacques Offenbach, maître incontesté de l’humour musical. Ce programme sera mené par le chef d’orchestre Victorien Vanoosten pour célébrer la nouvelle année. Départ de Mauléon. Un temps libre pour la restauration sera proposé avant le spectacle (pique-nique ou repas pris dans une brasserie du centre). Vous bénéficiez, avec ce mode de mobilité, d’un tarif groupe. Réservation des places à la Mairie de Mauléon jusqu’au lundi 05 janvier inclus. .

Rue Arnaud de Maytie Mairie Mauléon-Licharre 64130 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 28 18 67

English : Concert du nouvel an

German : Concert du nouvel an

Italiano :

Espanol : Concert du nouvel an

L’événement Concert du nouvel an Mauléon-Licharre a été mis à jour le 2025-08-26 par Office de Tourisme Pays Basque