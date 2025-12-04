Concert du Nouvel an Salle Polyvalente Mazères-Lezons

Concert du Nouvel an

Salle Polyvalente Rue du 8 Mai 1945 Mazères-Lezons Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 15 – 15 – 15 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-17

fin : 2026-01-17

Date(s) :

2026-01-17

Cette année, l’Orchestre Symphonique du Sud-Ouest revient avec un nouveau programme autour de musiques de films célèbres telles que Star Wars, Harry Potter, Les Demoiselles de Rochefort … et d’airs d’opérettes célèbres de Johann Strauss et Franz Lehar.

Pour ce programme tonique, c’est Guy Brunschwig qui dirigera l’Orchestre qui réunit une cinquantaine de musiciens amateurs, élèves et professionnels. Il sera accompagné de Charlotte Montfort (Soprano) et Damien Lavandier (baryton) qui vous emporteront sur de célèbres airs d’opérettes tels que Die Fledermaus, Die Lustige Witwe. .

Salle Polyvalente Rue du 8 Mai 1945 Mazères-Lezons 64110 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 27 27 08

English : Concert du Nouvel an

L’événement Concert du Nouvel an Mazères-Lezons a été mis à jour le 2025-12-02 par OT Pau