CONCERT DU NOUVEL AN Merville
CONCERT DU NOUVEL AN Merville dimanche 11 janvier 2026.
CONCERT DU NOUVEL AN
ARPÈGE Merville Haute-Garonne
Tarif : 0 – 0 – EUR
0
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-11
fin : 2026-01-11
Date(s) :
2026-01-11
Pour bien débuter l’Année 2026, l’École de Musique organise son traditionnel concert du Nouvel An !
Nous vous attendons nombreux ! 0 .
ARPÈGE Merville 31330 Haute-Garonne Occitanie +33 5 62 13 41 00 relais.associatif@merville31.fr
English :
To kick off 2026 in style, the École de Musique is organizing its traditional New Year?s concert!
German :
Um das Jahr 2026 richtig zu beginnen, veranstaltet die Musikschule ihr traditionelles Neujahrskonzert!
Italiano :
Per dare il via al 2026 in grande stile, l’École de Musique organizza il tradizionale concerto di Capodanno!
Espanol :
Para dar el pistoletazo de salida a 2026 por todo lo alto, la École de Musique organiza su tradicional concierto de Año Nuevo
L’événement CONCERT DU NOUVEL AN Merville a été mis à jour le 2025-11-07 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE