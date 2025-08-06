CONCERT DU NOUVEL AN Montpellier

CONCERT DU NOUVEL AN

Allée de la Citadelle Montpellier Hérault

Tarif : 26 – 26 – 47 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-31

fin : 2026-01-01

Date(s) :

2025-12-31 2026-01-01

Pour commencer l’année en beauté, l’Orchestre national Montpellier vous embarque pour un grand voyage musical à travers les continents.

Chaque escale vous fera découvrir un univers sonore différent, entre rythmes entraînants et mélodies envoûtantes. Placés sous la direction de la cheffe Zoe Zeniodi, les musiciens seront rejoints par la soprano Sheva Tehoval, invitée lumineuse de ce rendez-vous festif. Ensemble, ils vous feront entendre des œuvres aux influences multiples, reflets de la richesse du patrimoine musical mondial. Un moment de partage, de joie et d’évasion à vivre en famille ou entre amis, pour démarrer l’année avec le sourire.

Autour du spectacle

Prolongez la fête avec notre soirée de réveillon à l’Opéra Comédie !

Durée ±1h .

Allée de la Citadelle Montpellier 34000 Hérault Occitanie +33 4 67 60 19 99

English :

To kick off the new year in style, the Montpellier National Orchestra takes you on a musical voyage across the continents.

Each port of call will introduce you to a different world of sound, with driving rhythms and bewitching melodies.

German :

Um das Jahr mit einem Paukenschlag zu beginnen, nimmt Sie das Orchestre National Montpellier mit auf eine große musikalische Reise durch die Kontinente.

Jeder Zwischenstopp führt Sie in eine andere Klangwelt, zwischen mitreißenden Rhythmen und betörenden Melodien.

Italiano :

Per inaugurare il nuovo anno in grande stile, l’Orchestra Nazionale di Montpellier vi accompagna in un viaggio musicale attraverso i continenti.

Ogni tappa vi introdurrà in un mondo sonoro diverso, con ritmi incalzanti e melodie ammalianti.

Espanol :

Para empezar el año por todo lo alto, la Orquesta Nacional de Montpellier le propone un viaje musical a través de los continentes.

En cada escala, descubrirá un universo sonoro diferente, con ritmos trepidantes y melodías cautivadoras.

L’événement CONCERT DU NOUVEL AN Montpellier a été mis à jour le 2025-11-03 par 34 OT MONTPELLIER