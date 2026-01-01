Concert du Nouvel an Musiques autour du monde Le rayon vert Saint-Valery-en-Caux

Concert du Nouvel an Musiques autour du monde

Le rayon vert 14 Rue de la Grâce de Dieu Saint-Valery-en-Caux Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-24 19:00:00

fin : 2026-01-24

Date(s) :

2026-01-24

L’orchestre d’harmonie de St Valery et le conservatoire de la Côte d’Albâtre propose le concert du nouvel an Musiques autour du monde .

A 19h au rayon vert. Gratuit, sur réservation .

Le rayon vert 14 Rue de la Grâce de Dieu Saint-Valery-en-Caux 76460 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 97 63 90 reservation.concert@cote-albatre.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Concert du Nouvel an Musiques autour du monde

L’événement Concert du Nouvel an Musiques autour du monde Saint-Valery-en-Caux a été mis à jour le 2026-01-08 par Office de tourisme de la Côte d’Albâtre