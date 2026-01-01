Concert du Nouvel an Musiques autour du monde Le rayon vert Saint-Valery-en-Caux
Concert du Nouvel an Musiques autour du monde
Le rayon vert 14 Rue de la Grâce de Dieu Saint-Valery-en-Caux Seine-Maritime
Début : 2026-01-24 19:00:00
2026-01-24
L’orchestre d’harmonie de St Valery et le conservatoire de la Côte d’Albâtre propose le concert du nouvel an Musiques autour du monde .
A 19h au rayon vert. Gratuit, sur réservation .
Le rayon vert 14 Rue de la Grâce de Dieu Saint-Valery-en-Caux 76460 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 97 63 90 reservation.concert@cote-albatre.com
