Concert du nouvel an Nontron

Concert du nouvel an Nontron dimanche 4 janvier 2026.

Salle des fêtes Nontron Dordogne

Tarif : 12 – 12 – EUR

Tarif réduit

Début : 2026-01-04
2026-01-04

Comme à Vienne . Octuor atlantique. Hautbois Stéphane Goyeau et Théo Bestautte, clarinettes Laurent Berthomier et Sylvie Nore Semlali, cors Colin Peigné et Benjamin Auger, bassons Kim Goyeau et Alexandra Mauriac.
Salle des fêtes Nontron 24300 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 56 00 39 

English : Concert du nouvel an

As in Vienna. Atlantic octet. Oboes: Stéphane Goyeau and Théo Bestautte, clarinets: Laurent Berthomier and Sylvie Nore Semlali, horns: Colin Peigné and Benjamin Auger, bassoons: Kim Goyeau and Alexandra Mauriac.

L’événement Concert du nouvel an Nontron a été mis à jour le 2025-12-09 par Parc Naturel Régional Périgord-Limousin