Concert du nouvel an Nontron
Concert du nouvel an Nontron dimanche 4 janvier 2026.
Concert du nouvel an
Salle des fêtes Nontron Dordogne
Tarif : 12 – 12 – EUR
Tarif réduit
Comme à Vienne . Octuor atlantique. Hautbois Stéphane Goyeau et Théo Bestautte, clarinettes Laurent Berthomier et Sylvie Nore Semlali, cors Colin Peigné et Benjamin Auger, bassons Kim Goyeau et Alexandra Mauriac.
Salle des fêtes Nontron 24300 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 56 00 39
English : Concert du nouvel an
As in Vienna. Atlantic octet. Oboes: Stéphane Goyeau and Théo Bestautte, clarinets: Laurent Berthomier and Sylvie Nore Semlali, horns: Colin Peigné and Benjamin Auger, bassoons: Kim Goyeau and Alexandra Mauriac.
