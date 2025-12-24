Concert du Nouvel An, Rue de la Poste Oloron-Sainte-Marie

Concert du Nouvel An

Rue de la Poste Espace Jéliote Oloron-Sainte-Marie Pyrénées-Atlantiques

Début : 2026-01-11

fin : 2026-01-11

Date(s) :

2026-01-11

Concert du Nouvel An musique polyphonique occitane du groupe Arraya ainsi que du talent des musiciens de l’Harmonie municipale. Les fonds récoltés permettront de venir en aide au Collectif oloronais de distribution de denrées alimentaires ainsi qu’à la ludothèque itinérante de Lib’et Lude. .

Rue de la Poste Espace Jéliote Oloron-Sainte-Marie 64400 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 10 01 61

English : Concert du Nouvel An

