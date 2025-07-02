CONCERT DU NOUVEL AN ORCHESTRE NATIONAL DE FRANCE Sète

CONCERT DU NOUVEL AN ORCHESTRE NATIONAL DE FRANCE

CONCERT DU NOUVEL AN ORCHESTRE NATIONAL DE FRANCE Sète vendredi 9 janvier 2026.

CONCERT DU NOUVEL AN ORCHESTRE NATIONAL DE FRANCE

Avenue Victor Hugo Sète Hérault

Tarif : 15 – 15 – 40 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-09
fin : 2026-01-09

Date(s) :
2026-01-09

  .

Avenue Victor Hugo Sète 34200 Hérault Occitanie  

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement CONCERT DU NOUVEL AN ORCHESTRE NATIONAL DE FRANCE Sète a été mis à jour le 2025-07-02 par OLD Hérault OT ARCHIPEL DE THAU SETE