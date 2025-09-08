Concert du Nouvel An Orchestre Philharmonique de Marseille Opéra de Marseille Marseille 1er Arrondissement

Samedi 10 janvier 2026 à partir de 16h et à partir de 20h. Opéra de Marseille 2 Place Ernest Reyer Marseille 1er Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : 13 – 13 – 13 EUR

Début : 2026-01-10

fin : 2026-01-10

2026-01-10

L’occasion de célébrer la nouvelle année dans une salle comble et survoltée.

Rendez-vous incontournables de la saison, les deux concerts du Nouvel An, l’occasion de célébrer la nouvelle année dans une salle comble et survoltée. Pour cette nouvelle édition, le programme vous sera dévoilé le jour même par le jeune chef lillois, Swann Van Rechem, révélation chef d’orchestre des Victoires de la Musique Classique 2024.



Direction musicale Swann VAN RECHEM .

Opéra de Marseille 2 Place Ernest Reyer Marseille 1er Arrondissement 13001 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

English :

An opportunity to celebrate the New Year in a packed and overexcited hall.

German :

Die Gelegenheit, das neue Jahr in einem vollen und überdrehten Saal zu feiern.

Italiano :

È stata un’occasione per festeggiare il nuovo anno davanti a un pubblico gremito.

Espanol :

Fue la ocasión de celebrar el Año Nuevo ante una sala repleta.

