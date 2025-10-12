Concert du nouvel an orchestre symphonique du pays basque iparraldeko orkestra Salle Lauga Bayonne
Concert du nouvel an orchestre symphonique du pays basque iparraldeko orkestra Salle Lauga Bayonne samedi 10 janvier 2026.
Tarif : 15 – 15 – 28 EUR
Festival de surprises, explosion d’émotions, le Concert du Nouvel An promet cette année encore un tourbillon artistique mêlant l’Orchestre symphonique aux voix.
Un ténor, un baryton et une soprano rejoindront l’orchestre symphonique pour un spectacle inédit faisant une place de choix à Jacques Offenbach, maître incontesté de l’humour musical. Ce programme riche entre ironie piquante et tendresse sera mené par le chef d’orchestre Victorien Vanoosten pour célébrer la nouvelle année ! .
Salle Lauga 25 avenue Paul Pras Bayonne 64100 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 59 07 27
