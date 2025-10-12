Concert du nouvel an orchestre symphonique du pays basque iparraldeko orkestra Salle Lauga Bayonne

Concert du nouvel an orchestre symphonique du pays basque iparraldeko orkestra

Salle Lauga 25 avenue Paul Pras Bayonne Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 15 – 15 – 28 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-10

fin : 2026-01-10

Date(s) :

2026-01-10

Festival de surprises, explosion d’émotions, le Concert du Nouvel An promet cette année encore un tourbillon artistique mêlant l’Orchestre symphonique aux voix.

Un ténor, un baryton et une soprano rejoindront l’orchestre symphonique pour un spectacle inédit faisant une place de choix à Jacques Offenbach, maître incontesté de l’humour musical. Ce programme riche entre ironie piquante et tendresse sera mené par le chef d’orchestre Victorien Vanoosten pour célébrer la nouvelle année ! .

Salle Lauga 25 avenue Paul Pras Bayonne 64100 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 59 07 27

English : Concert du nouvel an orchestre symphonique du pays basque iparraldeko orkestra

German : Concert du nouvel an orchestre symphonique du pays basque iparraldeko orkestra

Italiano :

Espanol : Concert du nouvel an orchestre symphonique du pays basque iparraldeko orkestra

L’événement Concert du nouvel an orchestre symphonique du pays basque iparraldeko orkestra Bayonne a été mis à jour le 2025-10-20 par OT Bayonne