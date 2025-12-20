Concert du Nouvel an Osez l’opéra ! Place sainte Foy Morlaàs

Concert du Nouvel an Osez l’opéra !

Place sainte Foy Eglise sainte Foy Morlaàs Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-18

fin : 2026-01-18

Date(s) :

2026-01-18

Le baryton Kristian Paul, accompagné par la pianiste Eloise Urbain, viendront faire vibrer les voûtes de l’église Ste Foy. Pour favoriser la venue de tous, les morceaux choisis seront expliqués et les tarifs pratiqués permettront au plus grand nombre de venir profiter d’un moment hors du commun.

Achat des places la bibliothèque de Morlaàs ou directement sur place le soir du concert. .

Place sainte Foy Eglise sainte Foy Morlaàs 64160 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 33 09 85

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Concert du Nouvel an Osez l’opéra !

L’événement Concert du Nouvel an Osez l’opéra ! Morlaàs a été mis à jour le 2025-12-18 par Syndicat du tourisme Coteaux Béarn Madiran