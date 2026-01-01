Concert du Nouvel An Péronne

Concert du Nouvel An

Avenue de la République Péronne Somme

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-17 11:00:00

fin : 2026-01-18 13:00:00

Date(s) :

2026-01-17 2026-01-18

La Ville de Péronne vous invite à célébrer le Nouvel An en musique avec l’Orchestre d’Harmonie, accompagné de l’École de danse du Pôle Artistique Musique et Danse. Deux concerts auront lieu à l’Espace Mac Orlan.

Ces rendez-vous conviviaux proposeront un apéritif concert avant chaque prestation, pour plonger dans une ambiance festive et chaleureuse.

Ouverts à tous et gratuits, ces concerts offrent une belle occasion de découvrir le talent des musiciens locaux et la grâce des danseurs dans un cadre convivial.

Sur réservation via le lien suivant https://www.helloasso.com/associations/orchestre-d-harmonie-de-la-ville-de-peronne/evenements/concert-du-nouvel-an-samedi-17-janvier-2026-19-h-00

La Ville de Péronne vous invite à célébrer le Nouvel An en musique avec l’Orchestre d’Harmonie, accompagné de l’École de danse du Pôle Artistique Musique et Danse. Deux concerts auront lieu à l’Espace Mac Orlan.

Ces rendez-vous conviviaux proposeront un apéritif concert avant chaque prestation, pour plonger dans une ambiance festive et chaleureuse.

Ouverts à tous et gratuits, ces concerts offrent une belle occasion de découvrir le talent des musiciens locaux et la grâce des danseurs dans un cadre convivial.

Sur réservation via le lien suivant https://www.helloasso.com/associations/orchestre-d-harmonie-de-la-ville-de-peronne/evenements/concert-du-nouvel-an-samedi-17-janvier-2026-19-h-00 .

Avenue de la République Péronne 80200 Somme Hauts-de-France +33 6 77 74 57 37 ohvp80200@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The City of Péronne invites you to celebrate the New Year in music with the Orchestre d?Harmonie, accompanied by the Pôle Artistique Musique et Danse dance school. Two concerts will take place at Espace Mac Orlan.

These convivial events will feature an aperitif concert before each performance, immersing you in a warm, festive atmosphere.

Open to all and free of charge, these concerts are a great opportunity to discover the talent of local musicians and the grace of local dancers in a convivial setting.

Reservations required via the following link: https://www.helloasso.com/associations/orchestre-d-harmonie-de-la-ville-de-peronne/evenements/concert-du-nouvel-an-samedi-17-janvier-2026-19-h-00

L’événement Concert du Nouvel An Péronne a été mis à jour le 2024-09-26 par OT HAUTE SOMME PERONNE