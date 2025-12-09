CONCERT DU NOUVEL AN PEZENAS Pézenas

CONCERT DU NOUVEL AN PEZENAS

rue henri Reboul Pézenas Hérault

Début : 2026-01-04

fin : 2026-01-04

2026-01-04

Ne ratez pas le premier concert de l’année au Théâtre de Pézenas avec l’Ecole de Musique en Pays de Pezenas !

Concert du Nouvel an proposé par l’Ecole de Musique en Pays de Pézenas

Un moment musical à ne pas manquer, au cœur d’un cadre enchanteur.

Venez nombreux pour célébrer le Nouvel An en harmonie !

rue henri Reboul Pézenas 34120 Hérault Occitanie +33 4 67 90 75 70 contact@musiquepayspezenas.fr

English : NEW YEAR’S CONCERT

Concert organized by the Friends of Pézenas, for the benefit of the Association SOS Montpellier-Ukraine.

