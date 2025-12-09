CONCERT DU NOUVEL AN PEZENAS Pézenas
rue henri Reboul Pézenas Hérault
Ne ratez pas le premier concert de l’année au Théâtre de Pézenas avec l’Ecole de Musique en Pays de Pezenas !
Concert du Nouvel an proposé par l’Ecole de Musique en Pays de Pézenas
Un moment musical à ne pas manquer, au cœur d’un cadre enchanteur.
Venez nombreux pour célébrer le Nouvel An en harmonie !
rue henri Reboul Pézenas 34120 Hérault Occitanie +33 4 67 90 75 70 contact@musiquepayspezenas.fr
English : NEW YEAR’S CONCERT
Concert organized by the Friends of Pézenas, for the benefit of the Association SOS Montpellier-Ukraine.
