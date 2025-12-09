Concert du Nouvel An Espace Montrichard Pont-à-Mousson

Concert du Nouvel An

Espace Montrichard Chemin de Montrichard Pont-à-Mousson Meurthe-et-Moselle

Gratuit

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Dimanche 2026-01-04 15:00:00

fin : 2026-01-04

Date(s) :

2026-01-04

Comme chaque année, accueillez le nouvel an aux côtés de l’Ecole de Musique Charles Boquet avec un concert d’exception !

Rendez-vous le dimanche 4 janvier à 15h, à l’Espace Montrichard

Inscription recommandée à l’Office de Tourisme au 03 83 81 06 90 ou à tourisme@ccbpam.frTout public

Espace Montrichard Chemin de Montrichard Pont-à-Mousson 54700 Meurthe-et-Moselle Grand Est

English :

Like every year, welcome in the New Year with an exceptional concert by the Charles Boquet School of Music!

Sunday, January 4, 3pm, at Espace Montrichard

Registration recommended at the Tourist Office on 03 83 81 06 90 or at tourisme@ccbpam.fr

