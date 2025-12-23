Concert du Nouvel An récital d’orgue, Kintzheim
Concert du Nouvel An récital d’orgue
Rue de la Liberté Kintzheim Bas-Rhin
Concert de la nouvelle année avec un récital d’orgue par Roman Brunner
Cette année, pour le concert du Nouvel An, la paroisse Saint-Martin ainsi que la municipalité de Kintzheim ont l’immense plaisir d’accueillir Roman Brunner pour un récital aux claviers de l’orgue Rinckenbach Aubertin. Le programme mêlera des œuvres de J. S. Bach et L. Vierne. 0 .
Rue de la Liberté Kintzheim 67600 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 82 04 87 orgue.kintzheim@gmail.com
New Year’s concert with organ recital by Roman Brunner
