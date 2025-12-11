concert du Nouvel An centre culturel Gilbert Zaug Remiremont

concert du Nouvel An

centre culturel Gilbert Zaug 18 rue de la Franche Pierre Remiremont Vosges

Tarif : – – EUR

10

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Dimanche 2026-01-11 16:00:00

fin : 2026-01-11 17:30:00

Date(s) :

2026-01-11

L’ensemble orchestral Saint-Colomban de Luxeuil et l’ensemble vocal Arcanes interpréteront des choeurs de l’opéra italien, pour commencer l’année 2026 dans la gaieté.

Réservation conseillée par téléphoneTout public

centre culturel Gilbert Zaug 18 rue de la Franche Pierre Remiremont 88200 Vosges Grand Est +33 6 11 44 67 73

English :

The Saint-Colomban de Luxeuil orchestral ensemble and the Arcanes vocal ensemble will perform choruses from Italian opera, for a joyful start to 2026.

Reservations recommended by telephone

