Concert du Nouvel An Riedisheim

Début : Samedi 2026-01-03 17:00:00

fin : 2026-01-03 18:30:00

Pour célébrer le passage à la nouvelle année, laissez-vous emporter par l’énergie et l’éclat de la comédie musicale.

L’Orchestre National de Mulhouse, sous la direction de Christoph Koncz, vous propose un voyage musical entre Broadway et Hollywood, au fil des plus grands airs de ce répertoire foisonnant.

Deux artistes aux multiples talents viendront illuminer cette soirée Isabelle Georges, au charme irrésistible, et Frederik Steenbrink, à la voix chaleureuse de crooner. Ensemble, ils font vibrer les frontières entre classique, chanson et théâtre musical grâce à leur compagnie Encore Music, créant des instants où les styles se rencontrent et se réinventent.

Billetterie du 1er au 31 décembre 2025 inclus au Restaurant Le Repère (19, rue de la Paix, 68400 Riedisheim), puis les 2 et 3 janvier 2026 par téléphone au 06 08 41 76 42. .

20 rue d'Alsace Riedisheim 68400 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 44 61 66 service.culture@riedisheim.fr

