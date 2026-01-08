Concert du Nouvel An Rodez

Concert du Nouvel An

4 rue Peyrot Rodez Aveyron

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit pour les moins de 15 ans

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-01-18

fin : 2026-01-18

Date(s) :

2026-01-18

L’Ensemble Vocal Voix Libres d’Aurillac donnera son concert du Nouvel An en terres aveyronnaises le dimanche 18 janvier 2026 à 16h00 à Rodez, à la Chapelle des Franciscaines (4 rue Peyrot).

Choeur de 50 choristes dirigé par Gérard DELBOS, ancien ténor des opéras de Lyon et de Marseille, et accompagné au piano par Cathy FLORENCE, 1er prix du conservatoire d’Aurillac.

Au programme des oeuvres de Berlioz, Bach, d’Aquin et un voyage avec les Noëls du monde.

Pour réserver vos places, nous vous recommandons l’utilisation de la billetterie en ligne sur

www.helloasso.com/associations/ensemble-vocal-voix-libres-d-aurillac .

4 rue Peyrot Rodez 12000 Aveyron Occitanie +33 6 78 89 05 67 voixlibres15@gmail.com

English :

The Ensemble Vocal Voix Libres d’Aurillac will give its New Year’s concert in Aveyron on Sunday January 18, 2026 at 4:00 pm in Rodez, at the Chapelle des Franciscaines (4 rue Peyrot).

