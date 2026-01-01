Concert du nouvel an Chapelle Notre-Dame-des-Anges Royan

Concert du nouvel an

Chapelle Notre-Dame-des-Anges 33 av de Paris Royan Charente-Maritime

Début : 2026-01-23 18:30:00

fin : 2026-01-23

2026-01-23

Pour commencer l’année en musique, l’Orchestre symphonique du conservatoire de Royan et le Grand Chœur du conservatoire de Saint-Palais vous proposent un programme varié, mêlant de grandes pages symphoniques et des œuvres festives.

+33 5 46 06 51 00 conservatoire.musique@mairie-royan.fr

English :

To get the year off to a musical start, the Orchestre symphonique du conservatoire de Royan and the Grand Ch?ur du conservatoire de Saint-Palais present a varied program, combining great symphonic pages and festive works.

