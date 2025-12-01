CONCERT DU NOUVEL AN Saint-Amarin

CONCERT DU NOUVEL AN

Place des diables bleus Saint-Amarin Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-01-18 16:00:00

fin : 2026-01-18 18:00:00

Date(s) :

2026-01-18

L’association CAPSA est heureuse de vous inviter au Concert du Nouvel An, un rendez-vous musical à ne pas manquer !

Nous aurons l’immense plaisir d’accueillir l’orchestre Collegium Musicum de Mulhouse, placé sous la baguette du talentueux Benoît Poly.

Au programme un véritable voyage musical à travers de grands compositeurs tels que Strauss, Dvorák, Waldteufel, Marquès, Weill, Berlioz ou encore Offenbach.

Un moment d’élégance, d’émotion et de fête pour bien commencer l’année ! .

Place des diables bleus Saint-Amarin 68550 Haut-Rhin Grand Est +33 6 27 83 08 35 capsa68@orange.fr

English :

The CAPSA association is delighted to invite you to its New Year?s Concert, a musical event not to be missed! We are delighted to welcome the Collegium Musicum de Mulhouse orchestra, under the baton of the talented Benoît Poly.

