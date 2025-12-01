Concert du Nouvel An Centre de Congrès Saint-Quay-Portrieux
Centre de Congrès Boulevard du Général de Gaulle Saint-Quay-Portrieux Côtes-d’Armor
L’association Arpège des Arts vous propose un concert de musique classique avec l’ensemble musical Les Virtuoses .
Réservations à l’Office de tourisme .
