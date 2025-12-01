Concert du Nouvel An Centre de Congrès Saint-Quay-Portrieux

Concert du Nouvel An

Centre de Congrès Boulevard du Général de Gaulle Saint-Quay-Portrieux Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-03 20:30:00

fin : 2026-01-03

Date(s) :

2026-01-03

L’association Arpège des Arts vous propose un concert de musique classique avec l’ensemble musical Les Virtuoses .

Réservations à l’Office de tourisme .

Centre de Congrès Boulevard du Général de Gaulle Saint-Quay-Portrieux 22410 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 70 40 64

English :

L’événement Concert du Nouvel An Saint-Quay-Portrieux a été mis à jour le 2025-12-01 par Saint-Quay-Portrieux Tourisme