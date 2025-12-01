Concert du Nouvel An !, Samoëns
Concert du Nouvel An !, Samoëns mercredi 31 décembre 2025.
Concert du Nouvel An !
Pied de Ville (Grande Rue piétonne) Samoëns Haute-Savoie
Début : 2025-12-31 19:00:00
fin : 2025-12-31 01:30:00
2025-12-31
Pour célébrer la dernière nuit de l’année, place à l’énergie et au partage ! Du groove, du rock et de la pop feront vibrer la place pour un concert festif, avant de basculer ensemble vers 2026.
Pied de Ville (Grande Rue piétonne) Samoëns 74340 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 50 34 40 28 infos@samoens.com
English : New Year’s concert!
Celebrate the last night of the year with energy and sharing! Groove, rock and pop will rock the square for a festive concert, before rocking back together to 2026.
