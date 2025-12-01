Concert du Nouvel An !

Pied de Ville (Grande Rue piétonne) Samoëns Haute-Savoie

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-31 19:00:00

fin : 2025-12-31 01:30:00

Date(s) :

2025-12-31

Pour célébrer la dernière nuit de l’année, place à l’énergie et au partage ! Du groove, du rock et de la pop feront vibrer la place pour un concert festif, avant de basculer ensemble vers 2026.

.

Pied de Ville (Grande Rue piétonne) Samoëns 74340 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 50 34 40 28 infos@samoens.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : New Year’s concert!

Celebrate the last night of the year with energy and sharing! Groove, rock and pop will rock the square for a festive concert, before rocking back together to 2026.

L’événement Concert du Nouvel An ! Samoëns a été mis à jour le 2025-12-22 par Office de Tourisme de Samoëns