Concert du Nouvel An

Salle des fêtes Place du Marché Sarrebourg Moselle

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-01-10 20:30:00

fin : 2026-01-10 23:00:00

Date(s) :

2026-01-10

L’orchestre de la Philharmonie de Strasbourg est composé d’une soixantaine de musiciens amateurs et professionnels, tous bénévoles, propose, à côté du grand répertoire, de faire découvrir des œuvres rares et originales. La Philharmonie est une formation symphonique qui s’attache à rapprocher un public de mélomanes intéressés par la musique symphonique sous tous ses aspects, et des instrumentistes enthousiastes qui joignent leurs efforts au service d’une programmation exigeante, originale et attractive. Concert payant. Renseignements au Conservatoire de Sarrebourg ou par téléphone.Tout public

.

Salle des fêtes Place du Marché Sarrebourg 57400 Moselle Grand Est +33 3 87 03 05 07

English :

The Philharmonie de Strasbourg orchestra is made up of some sixty amateur and professional musicians, all of whom work on a voluntary basis. Alongside the major repertoire, the orchestra offers the opportunity to discover rare and original works. The Philharmonie is a symphony orchestra dedicated to bringing together music lovers interested in all aspects of symphonic music, and enthusiastic instrumentalists who combine their efforts to offer a demanding, original and attractive program. Paying concert. Information at the Sarrebourg Conservatoire or by telephone.

L’événement Concert du Nouvel An Sarrebourg a été mis à jour le 2025-12-08 par TOURISME SARREBOURG MOSELLE SUD SITE SARREBOURG