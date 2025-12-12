Concert du Nouvel An Soultz-sous-Forêts
Concert du Nouvel An Soultz-sous-Forêts dimanche 4 janvier 2026.
Concert du Nouvel An
Place du Général de Gaulle Soultz-sous-Forêts Bas-Rhin
Début : Dimanche 2026-01-04 15:00:00
2026-01-04
Le traditionnel concert du Nouvel An sera animé par D’Bloos Band !
Place du Général de Gaulle Soultz-sous-Forêts 67250 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 80 47 25 accueil@la-saline.fr
English :
The traditional New Year’s concert will be hosted by D’Bloos Band!
