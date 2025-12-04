Concert du Nouvel An TARBES Tarbes

Concert du Nouvel An

L’Ensemble Instrumental Tarbes Hautes-Pyrénées, sous la direction d’Emmanuel Petit, vous présente comme chaque année un programme éclectique et festif.

Deux dates pour un concert exceptionnel

– Samedi 3 janvier à 18h

– Dimanche 4 janvier à 11h

Incontournable, intemporel, inoubliable, ce traditionnel concert du Nouvel An est l’événement phare pour fêter ensemble et en musique l’entrée dans la nouvelle année.

Tous les ans, Emmanuel Petit directeur de l’Ensemble vous concocte un concert où la musique classique, les traditions viennoises et la variété nous enchantent à chaque fois.

Devant le succès de cette manifestation, nous vous incitons à retirer vos places au plus vite sur le site internet du Théâtre Les Nouveautés ou directement sur place.

BILLETTERIE

au Théâtre Les Nouveautés du lundi au vendredi de 9h à 13h et de 14h à 17h

.

English :

The Ensemble Instrumental Tarbes Hautes-Pyrénées, under the direction of Emmanuel Petit, presents an eclectic and festive program every year.

Two dates for an exceptional concert:

– Saturday, January 3, 6pm

– Sunday, January 4, 11am

Unmissable, timeless and unforgettable, this traditional New Year?s concert is the key event in the musical celebration of the new year.

Every year, Emmanuel Petit, director of the Ensemble, concocts a concert where classical music, Viennese traditions and variety delight us every time.

In view of the success of this event, we encourage you to get your tickets as soon as possible on the Théâtre Les Nouveautés website or directly on site.

TICKETS

théâtre Les Nouveautés: Monday to Friday, 9am to 1pm and 2pm to 5pm

