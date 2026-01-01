CONCERT DU NOUVEL AN Tautavel

CONCERT DU NOUVEL AN

Rue Anatole France Tautavel Pyrénées-Orientales

Début : 2026-01-17 18:00:00

fin : 2026-01-17

2026-01-17

Pour commencer l’année 2026 en beauté- et en musique- l’Orchestre Symphonique d’Alénya Roussillon (OSAR) et son chef Bernard Salles, vous invitent à son incontournable Concert du Nouvel An.

Rue Anatole France Tautavel 66720 Pyrénées-Orientales Occitanie orchestre-osar@outlook.com

The Orchestre Symphonique d?Alénya Roussillon (OSAR) and its conductor Bernard Salles invite you to their unmissable New Year’s Concert to kick off 2026 in style and music.

