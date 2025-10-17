Concert du Nouvel An Thann
Concert du Nouvel An Thann dimanche 4 janvier 2026.
Concert du Nouvel An
51 rue Kléber Thann Haut-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-01-04 16:00:00
fin : 2026-01-04 17:30:00
Date(s) :
2026-01-04
Un concert éclatant entre opéra, jazz et valses viennoises pour célébrer la musique et la joie. L’Orchestre Philharmonique d’Obernai vous promet un début d’année vibrant et plein de charme.
51 rue Kléber Thann 68800 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 75 47 50 contact@relais-culturel.fr
English :
A dazzling concert of opera, jazz and Viennese waltzes to celebrate music and joy. The Obernai Philharmonic Orchestra promises a vibrant and charming start to the new year.
German :
Ein fulminantes Konzert zwischen Oper, Jazz und Wiener Walzer, um die Musik und die Freude zu feiern. Das Orchestre Philharmonique d’Obernai verspricht Ihnen einen vibrierenden und charmanten Start ins neue Jahr.
Italiano :
Un concerto sfolgorante di opera, jazz e valzer viennesi per celebrare la musica e la gioia. L’Orchestra Filarmonica di Obernai promette un inizio di anno vibrante e affascinante.
Espanol :
Un deslumbrante concierto de ópera, jazz y valses vieneses para celebrar la música y la alegría. La Orquesta Filarmónica de Obernai promete un vibrante y encantador comienzo de año.
L’événement Concert du Nouvel An Thann a été mis à jour le 2025-10-22 par Office de tourisme du pays de Thann-Cernay