Concert du nouvel an Thionville

Concert du nouvel an

30 boulevard Foch Thionville Moselle

Tarif : – – EUR

15

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Dimanche 2026-01-11 15:00:00

fin : 2026-01-11

Date(s) :

2026-01-11

Pour célébrer l’arrivée de 2026 en musique, le traditionnel concert du Nouvel An promet une fois de plus de vous enchanter. Fidèle à l’esprit viennois qui anime cet événement depuis sa création en 1939, le programme fera la part belle aux ouvertures, valses, marches et autres polkas. Sous la direction de Sébastien BECK, chef du Philharmonique, l’orchestre vous transportera dans l’atmosphère festive et raffinée des bals viennois. Tout en respectant la tradition qui fait le charme de ce rendez-vous annuel, il pourrait quand même bien y avoir cette fois encore quelques surprises…

Devenu au fil des ans un incontournable du calendrier culturel de la Ville de Thionville, ce concert promet une fois encore une belle façon de commencer l’année 2026, dans la bonne humeur bien sûr !

Sous la direction de Sébastien BeckTout public

15 .

30 boulevard Foch Thionville 57100 Moselle Grand Est +33 3 82 83 01 24 info@theatre-thionville.fr

English :

To celebrate the arrival of 2026 in music, the traditional New Year?s concert promises once again to enchant you. True to the Viennese spirit that has animated this event since its creation in 1939, the program will feature overtures, waltzes, marches and polkas. Under the direction of Sébastien BECK, conductor of the Philharmonic, the orchestra will transport you into the festive and refined atmosphere of Viennese balls. While respecting the tradition that makes this annual rendezvous so charming, there may well be a few surprises in store this time?

Over the years, this concert has become a fixture on the cultural calendar of the town of Thionville, and once again promises to be a great way to start the year 2026, in good spirits of course!

Under the direction of Sébastien Beck

German :

Um das Jahr 2026 mit Musik zu feiern, verspricht das traditionelle Neujahrskonzert wieder einmal, Sie zu verzaubern. Getreu dem Wiener Geist, der diese Veranstaltung seit ihrer Gründung im Jahr 1939 prägt, wird das Programm von Ouvertüren, Walzern, Märschen und Polkas geprägt sein. Unter der Leitung von Sébastien BECK, dem Dirigenten der Philharmoniker, wird das Orchester Sie in die festliche und raffinierte Atmosphäre der Wiener Bälle entführen. Auch wenn die Tradition, die den Charme dieses jährlichen Treffens ausmacht, gewahrt wird, könnte es auch dieses Mal wieder einige Überraschungen geben?

Dieses Konzert, das im Laufe der Jahre zu einem festen Bestandteil des Kulturkalenders der Stadt Thionville geworden ist, verspricht wieder einmal eine schöne Art und Weise, das Jahr 2026 zu beginnen natürlich in guter Stimmung!

Unter der Leitung von Sébastien Beck

Italiano :

Per festeggiare in musica l’arrivo del 2026, il tradizionale concerto di Capodanno promette ancora una volta di incantarvi. Fedele allo spirito viennese che anima questo evento fin dalla sua creazione nel 1939, il programma darà spazio a ouverture, valzer, marce e polke. Diretta da Sébastien BECK, direttore della Filarmonica, l’orchestra vi trasporterà nell’atmosfera festosa e raffinata dei balli viennesi. Pur rispettando la tradizione che costituisce il fascino di questo evento annuale, questa volta potrebbero esserci delle sorprese?

Nel corso degli anni, questo concerto è diventato una parte essenziale del calendario culturale di Thionville e, ancora una volta, promette di essere un ottimo modo per iniziare l’anno 2026, naturalmente in allegria!

Diretto da Sébastien Beck

Espanol :

Para celebrar con música la llegada de 2026, el tradicional concierto de Año Nuevo promete una vez más encantarle. Fiel al espíritu vienés que anima este evento desde su creación en 1939, el programa dará protagonismo a oberturas, valses, marchas y polcas. Bajo la batuta de Sébastien BECK, director de la Filarmónica, la orquesta le transportará al ambiente festivo y refinado de los bailes vieneses. Respetando la tradición, que es el encanto de este acontecimiento anual, es posible que esta vez haya algunas sorpresas..

Con el paso de los años, este concierto se ha convertido en una cita ineludible de la agenda cultural de Thionville y, una vez más, promete ser una buena manera de empezar el año 2026, ¡de buen humor, por supuesto!

Dirección: Sébastien Beck

L’événement Concert du nouvel an Thionville a été mis à jour le 2025-07-05 par PAYS THIONVILLOIS TOURISME