Informations pratiques

Thionville

Concert du Nouvel An

30 boulevard Foch Thionville Moselle

Tarif : – – EUR

15

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Dimanche 2027-01-17 15:00:00

fin : 2027-01-17 17:00:00

Date(s) :

2027-01-17

Incontournable du calendrier culturel thionvillois, venez célébrer 2027 en musique avec le traditionnel concert du Nouvel An de l’Orchestre Philharmonique de Thionville ! Fidèle à l’esprit viennois qui anime cet événement depuis sa création en 1939, l’orchestre vous transportera dans l’atmosphère festive et raffinée des bals viennois. Tout en respectant la tradition qui fait le charme de ce rendez-vous annuel, il pourrait quand même bien y avoir cette fois encore quelques surprises…Tout public

15 .

30 boulevard Foch Thionville 57100 Moselle Grand Est +33 3 82 83 01 24 info@theatre-thionville.fr

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English :

A must-see event on Thionville’s cultural calendar—come celebrate 2027 with music at the Thionville Philharmonic Orchestra’s traditional New Year’s Concert! True to the Viennese spirit that has animated this event since its inception in 1939, the orchestra will transport you to the festive and refined atmosphere of Viennese balls. While honoring the tradition that gives this annual event its charm, there might just be a few surprises in store this time around as well…

L’événement Concert du Nouvel An Thionville a été mis à jour le 2026-07-23 par PAYS THIONVILLOIS TOURISME