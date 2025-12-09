Concert du nouvel an Vieux-Thann
Concert du nouvel an Vieux-Thann dimanche 25 janvier 2026.
Concert du nouvel an
Rue de l’Eglise Vieux-Thann Haut-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-01-25 16:00:00
fin : 2026-01-25 18:00:00
Date(s) :
2026-01-25
Concert du Nouvel An, mêlant orchestre et hommage à Strauss.
Un Concert du Nouvel An mêlant moments orchestraux, mise en lumière des flûtes et hommage à la famille Strauss, avec quelques notes d’humour. Un rendez-vous musical gratuit à l’église Saint-Dominique. .
Rue de l’Eglise Vieux-Thann 68800 Haut-Rhin Grand Est
English :
New Year’s concert, featuring orchestra and Strauss tribute.
L’événement Concert du nouvel an Vieux-Thann a été mis à jour le 2025-12-09 par Office de tourisme du pays de Thann-Cernay