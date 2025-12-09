Concert du nouvel an Vieux-Thann

Concert du nouvel an

Rue de l’Eglise Vieux-Thann Haut-Rhin

Début : Dimanche 2026-01-25 16:00:00

fin : 2026-01-25 18:00:00

2026-01-25

Concert du Nouvel An, mêlant orchestre et hommage à Strauss.

Un Concert du Nouvel An mêlant moments orchestraux, mise en lumière des flûtes et hommage à la famille Strauss, avec quelques notes d'humour. Un rendez-vous musical gratuit à l'église Saint-Dominique.

Rue de l’Eglise Vieux-Thann 68800 Haut-Rhin Grand Est

English :

New Year’s concert, featuring orchestra and Strauss tribute.

